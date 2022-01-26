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Литва выставит на продажу секретную тюрьму ЦРУ

The Guardian: в Литве продадут тюрьму ЦРУ, где практиковались пытки заключенных

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литовское правительство намерено выставить на продажу здание близ Вильнюса, где в 2005-2006 годах размещалась тюрьма ЦРУ. Об этом сообщает The Guardian. По данным издания, в секретном учреждении практиковались пытки заключенных.

В тюрьме, получившей название «Фиолетовое место» и «Проект №2», содержались исламистские боевики, захваченные в ходе военных конфликтов в Афганистане и Ираке. Всего в здании десяток камер без окон и с усиленной звукоизоляцией. В настоящее время они пустуют.

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Ранее в январе стало известно, что литовское правительство выплатило компенсацию в размере 100 тысяч евро саудовскому экстремисту Абу Зубайде, который был заключенным в «Проекте №2» и также подвергался пыткам. Установлено, что тюремщики не давали сподвижнику террориста Осамы Бен Ладена спать, также использовались пытки шумом и резким светом.

Тюрьму близ Вильнюса закрыли в 2006-м. Стоимость, по которой объект планируется продать, пока не называется.

Осенью 2021-го министр юстиции Украины Денис Малюська предложил гражданам покупать тюрьмы вместо квартир. Он отметил, что недавно во владение Фонда государственного имущества Украины были переданы три тюрьмы — в Ковеле, а также в Ивано-Франковской и Николаевской области — для их продажи на аукционах.

Нина Ташевская
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