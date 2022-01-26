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Фьюри назвал соперников бесполезными бомжами и пообещал «выбить из них дерьмо»

Тайсон Фьюри — Усику, Уайту и Джошуа: вы все бесполезные бомжи, я выбью из вас дерьмо
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Sarah Stier / Getty Images

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри записал видеообращение к соперникам. Оно доступно на странице спортсмена в Instagram.

«Энтони Джошуа — трус, Александр Усик — слабак, а Диллиан Уайт не хочет драться. Чтобы доказать, что я ошибаюсь, деритесь! Вы все бесполезные бомжи», — сказал Фьюри.

Он заявил, что будет продолжать записывать видео, пока один из боксеров не решит драться. «Я уничтожу, разнесу вас, заставлю сдаться, выбью из вас дерьмо», — пообещал он.

В январе Фьюри обвинил Усика в употреблении запрещенных препаратов. Боксер назвал украинца маленьким стероидным человечком после того, как тот победил Джошуа и завоевал четыре чемпионских пояса.

Фьюри владеет чемпионским поясом по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В его активе 31 победа в 32 боях. Еще одна встреча завершилась ничьей.

Дарья Коршунова
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