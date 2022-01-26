В российском городе предложили провести криптовалютный эксперимент

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил Казань в качестве пилотной зоны для регулирования рынка криптовалют в России, пишет «Интерфакс». Согласно его инициативе, криптовалютный эксперимент в городе можно провести на основе федеральных законов об экспериментальных правовых режимах.

«Предлагаю по согласованию с Центральным банком, ФСБ, правительством России в рамках двух федеральных законов об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активах реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры (рынка криптовалют) под контролем государства и регулятора», — сказал глава регионального министерства.

Предложение Хайруллин сделал на фоне разгара общественной дискуссии российских властей вокруг легализации цифровых валют в стране. 20 января Центробанк опубликовал консультативный доклад по криптовалютам, где заявил о необходимости запрета их оборота и майнинга в стране. В поддержку своей позиции ЦБ перечислил потенциальные риски использования этих цифровых активов (например, угрозы для финансовой безопасности россиян и возможный отток капитала), однако депутаты Госдумы и эксперты оспорили некоторые доводы регулятора.

После публикации доклада ЦБ представители Госдумы и Минфина подчеркнули, что выступают за регулирование, а не запрет криптовалют. Например, глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство уже подготовило концепцию легализации этого класса активов и направило ее в аппарат правительства. Он добавил, что именно регулирование позволит обеспечивать прозрачность рынка, которая оградит граждан от возможных угроз.