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Названы условия мирного решения конфликта на востоке Украины

Сенатор Цеков назвал приход к власти на Украине сильного политика путем к миру в Донбассе

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Дипломатические пути разрешения ситуации с Донбассом были всегда и все еще сохраняются сейчас, уверен сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал условия, которые необходимы для мирного решения ситуации на востоке Украины.

Киев вынашивает планы решить проблему в Донбассе силовым путем, а также организовать провокации, чтобы в этом можно было обвинить Россию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Не было воли решить проблему миром»

«Возможности такие были и раньше, остаются и сейчас. Главное, что для этого необходимо: воля, разум и одинаковый подход к правам человека. Почему-то, когда на Украине совершили переворот, это воспринималось нормально. Это "революция достоинства". Но, если какая-то территория с этой революцией не согласилась, то это уже переворот, который нужно подавлять силой», — считает Цеков.

Депутат убежден, ситуация не развилась бы до таких критических масштабов, как сегодня, если бы власти Украины вступили в серьезные прямые переговоры с Донбассом открыто и без посредников. Естественно, что на фоне войны, невыплаты пенсий и блокады у жителей республик росло и крепло недовольство, что и стало почвой для развития гражданского конфликта.

«Не было воли руководства решить всю эту проблему миром. Были супернационалистические взгляды, ненависть со стороны нациков, которых необходимо было отстранить от власти», — сказал Цеков.

Даже сейчас эту проблему можно решить без перехода к силовому сценарию, но для этого у власти в Украине должен стоять глубоко ответственный человек, способный принимать серьезнейшие решения. На данный же момент мы видим только погоню за рейтингом и попытку понравиться избирателям

Сергей ЦековСенатор Совфеда

Сенатор выразил уверенность, что мир на Украине все равно наступит, вопрос только в том, сколько времени на это потребуется.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности региона к агрессивным действиям со стороны Украины. Он рассказал, что там уже провели ряд учений, а также отработали совместные действия между экстренными службами.

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Наталия Белова
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