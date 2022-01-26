Принца Гарри и Меган Маркл заставят поработать

Netflix и Spotify попытаются заставить работать Меган Маркл и принца Гарри, которые заключили с этими компаниями контракты на миллионы долларов и пока не выполнили свои обязательства. Об этом сообщает Daily Mail.

Netflix разместил в Instagram объявление о поиске художника-постановщика для дебютного фильма Меган Маркл «Жемчужчна». Анимационное шоу, созданное герцогиней Сассекской, рассказывает о молодой девушке, вдохновленной исторически значимыми женщинами. Среди исполнительных продюсеров значатся муж Элтона Джона Дэвид Ферниш и известный режиссер-документалист Лиз Гарбус. В вакансии говорится, что необходим человек, который поможет команде исполнительных продюсеров создать эстетическое видение проекта. Пока пара ничего не выпустила для стримингового сервиса.

Незадолго до этого стало известно, что Spotify взял в свои руки производство серии подкастов, которые должны были выпускать принц Гарри и Меган Маркл. Пока они выпустили всего 35 минут аудиоконтента для своего канала Archewell Audio. В 2021 году супруги обещали выпустить серию подкастов, но их планам не суждено было сбыться. В Spotify также разыскивают продюсеров для производства подкастов принца Гарри и Меган Маркл.

Netflix и Spotify пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Тем временем принц Гарри успел дать скандальное интервью Опре Уинфри, которое было показано на канале CBS, после этого снял с ней сериал о психическом здоровье для Apple TV+, а также был героем подкаста американского актера Дакса Шепарда.

Принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл договорились о сотрудничестве с популярным видеосервисом Netflix в сентябре 2020 года. Согласно условиям контракта, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также программы для детей. Финансирование производства обеспечит Netflix. По слухам, для этого супругам предоставили 120 миллионов фунтов стерлингов (13 миллиардов рублей).

В конце августа того же года сообщалось, что музыкальный сервис Spotify может предложить герцогу и герцогине Сассекских несколько миллионов долларов за серию подкастов. В январе 2021 года дебютный выпуск их подкаста провалился: несмотря на актуальную тему, он занял лишь 17-е место в топе Spotify. Кроме того, многие слушатели обвинили пару в лицемерии.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.