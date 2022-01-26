Раскрыты основания для розыска брата Алексея Навального

МВД внесло Олега Навального — брата учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального — в базу разыскиваемых лиц после проверки инспекцией. Причины розыска раскрыл «Интерфакс» адвокат Никос Параскевов.

По его словам, согласно рапорту, Навальный не вставал на учет, поэтому инспекция пришла к нему домой с проверкой. При этом брата оппозиционера не застали дома, после чего объявили в розыск, предположил юрист.

О том, что МВД объявило Олега Навального в розыск, стало известно ранее 26 января. Россиянин появился в базе данных министерства как разыскиваемый по одной из статей уголовного кодекса.

25 января ФСИН попросила заменить Олегу Навальному условный срок в один год на реальный по «санитарному делу». Соответствующее представление уголовно-исполнительной инспекции было направлено в Люблинский суд Москвы.

Согласно приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, «создав угрозу массового заболевания». Среди участников акции заметили 19 горожан, которые имели положительный тест на коронавирус и в это время должны были находиться на самоизоляции.

25 января Росфинмониторинг включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов.