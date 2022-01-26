Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Раскрыты основания для розыска брата Алексея Навального

Параскевов: основанием для розыска Олега Навального стало его отсутствие дома

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

МВД внесло Олега Навального — брата учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального — в базу разыскиваемых лиц после проверки инспекцией. Причины розыска раскрыл «Интерфакс» адвокат Никос Параскевов.

По его словам, согласно рапорту, Навальный не вставал на учет, поэтому инспекция пришла к нему домой с проверкой. При этом брата оппозиционера не застали дома, после чего объявили в розыск, предположил юрист.

О том, что МВД объявило Олега Навального в розыск, стало известно ранее 26 января. Россиянин появился в базе данных министерства как разыскиваемый по одной из статей уголовного кодекса.

25 января ФСИН попросила заменить Олегу Навальному условный срок в один год на реальный по «санитарному делу». Соответствующее представление уголовно-исполнительной инспекции было направлено в Люблинский суд Москвы.

Согласно приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, «создав угрозу массового заболевания». Среди участников акции заметили 19 горожан, которые имели положительный тест на коронавирус и в это время должны были находиться на самоизоляции.

25 января Росфинмониторинг включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Минздрав выпустил памятку для болеющих COVID-19 в легкой и бессимптомной форме
Стали известны причины аварии на кузбасской шахте «Листвяжная»
В рост рубля перестали верить
Латвия потратит 350 миллионов евро на защиту от России
Умирающий дикий кабан убил подстрелившего его охотника
Раскрыты основания для розыска брата Алексея Навального
Власти Италии призвали бизнес отказаться от встречи с Путиным из-за Украины
В США предрекли отправку украинского флота на дно Черного моря за один час
Европе предложили заменить российский газ австралийским
Семь пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 переехали из метро из-за очередей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter