Ученые предупредили о риске биобезопасности из-за коронавируса

«Родственники» коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), как и SARS-CoV-2, попадают в организм с помощью ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), из-за чего они несут «риск биобезопасности». Об этом говорится в препринте исследования, опубликованного на платформе BioRxiv, передает РИА Новости.

Так, ученые предупредили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые виды ACE2 летучих мышей и человека для проникновения.

При этом в случае обычного механизма заражения коронавирусом посредством спайкового белка вирус цепляется за ACE2 на поверхности клетки и попадает в нее. По данным специалистов, исследование показывает первый случай применения ACE2 вирусами, связанными с ближневосточным респираторным синдромом.

«Это неожиданное использование ACE2 этих близких родственников MERS-CoV подчеркивает скрытый риск биобезопасности с учетом комбинации двух потенциально пагубных характеристик — высокой смертности, которая наблюдается у MERS-CoV, и высокой скорости передачи, отмеченной у SARS-CoV-2», — указывают авторы работы.

Также специалисты отметили, что исследование в том числе указывает на то, что вакцина от коронавируса как средство защиты от заражения этими вирусами «недостаточна».

Ранее ученые из Китая сообщили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, появление которого ранее зафиксировали в ЮАР. Как заявили специалисты, для взаимодействия с организмом человека вирусу необходима определенная мутация, так что сейчас он угрожает только летучим мышам. Однако они подчеркивают, что во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.