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Раскрыта эффективность и безопасность бустерных вакцин

Национальные институты здоровья США сообщили об эффективности бустерной вакцинации

Фото: NIAID

Дополнительная бустерная доза любой из трех вакцин против COVID-19, получивших разрешение FDA на использование в экстренных случаях, безопасна и вызывает иммунный ответ против коронавируса. Это подтвердили ученые Национальных институтов здоровья США, которые опубликовали предварительные результаты исследований в The New England Journal of Medicine.

В исследовании приняли участие 458 человек, которые были привиты не менее чем за 12 недель до начала испытаний, и которым не была диагностирована коронавирусная инфекция. Каждому добровольцу вводили одну бустерную дозу одной из трех вакцин — компаний Janssen/Johnson & Johnson (150 человек), Moderna (154 человек) или Pfizer-BioNTech (154 человек). Участники вели дневники любых побочных эффектов. Более половины испытуемых сообщали о головной боли, боли в месте инъекции, мышечных болях и недомогании. Серьезные нежелательные явления, связанные с вакцинацией, не регистрировались.

Все комбинации первичной и бустерной вакцинации повышали уровни нейтрализующих антител (в диапазоне от 4,2 до 76 раз выше уровня до бустерной вакцины). Уровень связывающих антител повышался в 4,6-56 раз. Гетерологичные бустеры (бустерная вакцина отличается от первичной) вызывали аналогичный или даже более высокий иммунный ответ по сравнению с гомологичными бустерами.

Результаты охватывают данные об иммуногенности в течение первых 29 дней после ревакцинации. Исследователи будут продолжать наблюдать за испытуемыми в течение одного года, чтобы оценить влияние бустеров на долгосрочные иммунные реакции.

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Александр Еникеев
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