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Опубликован список убитых при стрельбе в Днепре

Стали известны имена погибших при стрельбе в военной части Нацгвардии в Днепре

Фото: Национальная полиция Украины

Стали известны имена военнослужащих, убитых при стрельбе в военной части Национальной гвардии Украины в Днепре. Список погибших был опубликован в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Среди людей, убитых открывшим стрельбу солдатом-срочником Артемием Рябчуком, оказались Буганов Александр Александрович 1987 года рождения, Левковский Артем Владимирович 2000 года рождения, Драган Александр Александрович 1997 года рождения, Черник Леонид Леонидович 2002 года рождения и Лебединец Вера Сергеевна 1986 года рождения.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал о состоянии военнослужащих, которые были ранены в результате стрельбы в Днепре. По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, жизнь еще двоих раненых находится вне опасности.

Инцидент со стрельбой в военной части Нацгвардии в Днепре произошел ночью 27 января. По данным украинского МВД, ночью солдат-срочник Артемий Рябчук взял в оружейной комнате автомат Калашникова и открыл стрельбу в караульном помещении. Позднее украинские силовики задержали Рябчука в городе Подгородное Днепропетровской области Украины.

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Георгий Нестеров
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