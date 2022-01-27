В Евросоюзе раскритиковали США и НАТО за слухи о вторжении России на Украину

США и НАТО активно подпитывают неправдоподобные слухи о подготовке российского вторжения на Украину. С критикой в адрес союзников выступил депутат Европарламента от Франции, член комитета по иностранным делам Тьерри Мариани, сообщает ТАСС.

«Я искренне считаю, что на самом деле нет никакой угрозы войны с Россией», — заявил политик. Депутат добавил, что Россия заранее объявила о своих учениях на границе с Украиной.

Истерию вокруг «российской агрессии», по мнению евродепутата, лучше всего демонстрирует отставка главнокомандующего ВМС ФРГ Кай-Ахима Шенбаха. Вице-адмиралу пришлось сложить свои полномочия после того, как он выразил мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Кроме того, он назвал невероятными слухи о вторжении России на украинскую территорию.

«За что? За то, что он во время своей поездки в Индию сказал то, чего не должен был говорить: угроза войны — это абсурд», — возмутился Мариани. По его словам, раздувая слухи о вторжении России на Украину, НАТО и США пытаются реабилитироваться за свой провал в Афганистане.

«В-третьих, не будем забывать, это Украина, куда идет постоянное вливание государственных средств. Хочу напомнить, что туда уже ушли 17 миллиардов [евро] из Европы», — такими словами Мариани обратил внимание на заинтересованность Киева в рассказах о готовности России напасть и захватить Украину.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не желают вводить против России масштабные санкции из-за кризиса на Украине, однако готовы это сделать в случае провала диалога. По его словам, речь идет о беспрецедентных экономических санкциях и финансовых мерах, затрагивающих экспортный контроль и «намеренно отвергнутых в 2014 году» из-за последствий, которые постигли бы российскую экономику и РФ.