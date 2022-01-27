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Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте их гибели

На месте крушения вертолета Коби Брайанта установлен памятник баскетболисту и его дочери

Фото: @medina_sculpture

В городе Калабасас (штат Калифорния, США) установили памятник баскетболисту Коби Брайанту и его дочери Джианне. Об этом в Instagram сообщил автор монумента, скульптор Дэн Медина.

Спортсмен изображен в форме «Лос-Анджелес Лейкерс». Левой рукой он обнимает Джианну, которая держит баскетбольный мяч. Отец и дочь улыбаются.

Монумент установили на месте крушения вертолета, в котором в январе 2020 года Брайант погиб вместе с дочерью. На памятнике также выгравированы имена других семи жертв авиакатастрофы.

Баскетболист совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. Перед крушением над местностью навис плотный туман. Пилот допустил столкновение со склоном холма, никто из находящийся на борту не выжил.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в активе американца также два олимпийских золота.

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Алексей Гусев
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