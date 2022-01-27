Юморист назвал ерундой слова Дубовицкой о бедствующих артистах «Аншлага»

Российский юморист, звезда «Аншлага» Николай Лукинский ответил на слова руководительницы и ведущей программы Регины Дубовицкой о том, что артисты шоу столкнулись с проблемами из-за пандемии коронавируса и были вынуждены брать в долг деньги. Его комментарий приводит «Вечерняя Москва».

Лукинский назвал ерундой и уткой информацию о том, что звезды «Аншлага» находятся в бедственном положении. По словам юмориста, у него и коллег все в порядке с финансами и концертной деятельностью. В то же время он отметил, что из-за пандемии количество их выступлений значительно сократилось.

Как уточнил Лукинский, сейчас юмористы в основном дают концерты в России. Он обратил внимание, что в каждом регионе свои ограничения: в одних разрешают заполнять залы на 50 процентов, в других — на 70 процентов. «В каких-то городах, в зависимости от ситуации с коронавирусом, концерты и вовсе отменяются», — рассказал звезда «Аншлага».

Юморист добавил, что прирост заболеваемости COVID-19, который наблюдается в России, может помешать концертам. При этом, по мнению Лукинского, это вряд ли серьезно повлияет на положение артистов. «Все равно я несколько раз в месяц выступаю, и все нормально. Передайте всем, что все отлично: юмористы — оптимисты!» — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Дубовицкая пожаловалась на проблемы у артистов «Аншлага» из-за пандемии. По ее словам, многие участники программы пребывают в стрессе, потому что у них нет концертов. Также ведущая заявила, что порой артисты просят у нее в долг.