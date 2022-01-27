В Минспорте прокомментировали проблему с вылетом российских биатлонисток в Пекин

В Министерстве спорта прокомментировали проблему с вылетом членов сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минспорт объяснил снятие части команды с рейса ошибками в документах. «Они некорректно заполнили информацию в специальном приложении оргкомитета Олимпийских зимних игр для аккредитованных участников и в результате не получили от оргкомитета "зеленый" QR-код, разрешающий въезд в Пекин», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ситуацию прокомментировал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. «В СБР не знали, когда им вылетать в Пекин? Когда и у каких QR-кодов истекает срок? Это несерьезно», — возмутился он и назвал происходящее безответственностью и разгильдяйством.

27 января стало известно, что биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову, старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса в Пекин. Их вылет отложили на сутки. Им необходимо подготовить документы, подтверждающие, что они переболели коронавирусом.