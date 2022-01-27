Минеев высказался о возможном бое с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев высказался о возможном бое с ирландцем Конором Макгрегором. Фрагмент интервью с бойцом опубликован на его странице в Instagram.

Минеев заявил, что не будет драться с Макгрегором. «Я как-то так воспитан, что маленьких бить нельзя. А он по сравнению со мной малыш», — отметил россиянин. Боец добавил, что, несмотря на отсутствие языкового барьера, он не знает, о чем мог бы поговорить с ирландцем.

В октябре 2021 года Минеев победил Магомеда Исмаилова в их второй схватке на турнире AMC Fight Nights. Он завершил бой нокаутом в третьем раунде и удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одном ничейном поединке.

Макгрегор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в третьем поединке против Дастина Порье. Ирландец сломал ногу в конце первого раунда и уступил техническим нокаутом. После боя он перенес операцию. Всего на счету бойца 22 победы при шести поражениях.