Легендарный инвестор предсказал грандиозный обвал экономики

Легендарный британский инвестор Джереми Грэнтэм предсказал грандиозный обвал экономики. В разговоре с Bloomberg он предупредил, что миру необходимо готовиться к замедлению экономического роста, скачку инфляции и резкому дефициту рабочей силы.

По словам сооснователя бостонской компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co, который ранее предсказывал крах доткомов и мировой экономический кризис, «существует лишь ограниченное количество дешевой нефти, дешевого никеля, дешевой меди, и мы начинаем приближаться к некоторым из этих границ». «Изменение климата сопровождается сильными наводнениями, серьезными засухами и повышением температуры — ничто из этого не облегчает ведение сельского хозяйства, — подчеркнул он. — Природа начинает давать сбои».

Грэнтэм добавил, что на фоне нехватки сырья представители поколения беби-бумеров (те, кто родились в период с 1946 по 1964 год) уходят на пенсию, а рождаемость сокращается. Одновременно обостряется геополитическая напряженность, и это тенденции, которые формировались на протяжении десятилетий и которые уже невозможно остановить. На возмещение потерь, добавил он, уйдут десятилетия. «Если вы думаете, что сможете выдержать это 10, 20 или даже 30 лет, ради бога. Но история говорит, что многие из вас этого не выдержат», — сказал Грэнтэм.

Джереми Грэнтэм — один из самых известных и уважаемых инвесторов в мире. Ранее он успешно выявлял «пузыри» на рынке. Однако некоторые аналитики считают Грэнтэма излишне пессимистичным в отношении рынка ценных бумаг. Осенью 2021-го он предсказывал США новую Великую депрессию. Инвестор говорил о падении S&P 500 почти на 50 процентов и уверял, что никакие действия Федеральной резервной системы не смогут этого предотвратить.