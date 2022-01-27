Против напавших на российского фигуриста-чемпиона утвердили обвинения

Прокуратура утвердила обвинение в отношении двух мужчин по делу об избиении в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

Напавшие на спортсмена мужчины обвиняются в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, говорится в сообщении. Отмечается, что их дело будет передано в суд, а обвиняемые содержатся под стражей.

15 января Соловьев рассказал о проблемах со здоровьем после избиения. По словам российского фигуриста, негативные последствия связаны с речью. Спортсмен отметил, что ему посоветовали меньше пользоваться телефоном.

21 декабря фигурист был избит в Москве тремя мужчинами, когда вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. У него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.