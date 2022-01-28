Газзаев назвал плюсы и минусы Fan ID

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных соревнований в России. Об этом сообщает Sport 24.

Специалист также назвал плюсы и минусы оформления документа. По его мнению, во время проведения крупных международных соревнований в стране имеющим Fan ID фанатам становится проще перемещаться по стране. Только тогда, по словам Газзаева, паспорт болельщика важен и востребован.

«Что касается матчей РПЛ, то я считаю, что сегодня для обеспечения безопасности на стадионах есть все. И если есть нарушитель, его спокойно могут вывести за пределы стадиона. Никаких нагнетаний здесь быть не может», — заявил Газзаев. Он также отметил, что многие активные фанаты не хотят оформлять Fan ID, а значит вступление закона в силу ударит по бюджету клубов.

27 января главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался против введения Fan ID. Специалист заявил, что нововведение принесет много неудобств людям, которые захотят сходить на футбол.

Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу с 1 июня. Матчи чемпионата России возобновятся после зимней паузы 26 февраля.