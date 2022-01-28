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Террористы с помощью ракет обстреляли аэропорт в Багдаде

Международный аэропорт Багдада был подвергнут ракетному обстрелу

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Международный аэропорт Багдада был подвергнут ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники в органах безопасности Ирака.

По данным телеканала, ракеты были нацелены на взлетно-посадочную полосу и здание аэропорта Багдада. Всего было выпущено шесть снарядов. Данные о жертвах пока не сообщаются.

Ранее неизвестные совершили обстрел американского посольства в Багдаде с помощью ракетных снарядов М-13, которые ранее использовались в ракетной системе залпового огня БМ-13 (также известной как «Катюша»). Ракеты были перехвачены, никто не пострадал.

7 ноября 2021 года телеканал Al Arabiya сообщил, что премьера Ирака госпитализировали после атаки беспилотника на его резиденцию в Багдаде. Политика привезли в больницу с легкими ранениями, однако позже он заявил, что «все в порядке». МВД страны назвало попытку покушения на премьер-министра страны Мустафу аль-Казыми терактом.

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Дмитрий Сотак
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