Медведев рассказал о бездумных ошибках СССР

При СССР в развитии Арктики были допущены ошибки с точки зрения экологии, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру». Сейчас в регионе накоплено довольно много «всякой разной грязи», указал он.

«И этим нужно заниматься, и нашей стране в том числе. К сожалению, это раньше делалось бездумно, особенно в советский период, поэтому утилизация накопленного экологического ущерба — это очень важная задача», — рассказал Медведев.

Серьезное внимание необходимо уделить и мониторингу: необходимо понимать, как меняются температуры, что происходит с животным и растительным миром, в каком состоянии находится инфраструктура и постройки в городах и других населенных пунктах. «Потому что ведь, я напомню, значительная часть из них имеет фундамент, основанный на сваях, которые стоят в вечной мерзлоте. Значит, если вечная мерзлота начинает таять, то, соответственно, все это сдвигается, это все просто придет в негодность. То есть вот этот вопрос мониторинга, он, безусловно, очень важен», — пояснил зампред Совбеза.

По оценкам Минприроды, ущерб от таяния вечной мерзлоты может составить до 50 триллионов рублей. Из-за изменения климата серьезной угрозе подвергаются в том числе жилые дома. По мнению советника и специального представителя президента по вопросам климата Руслана Эдельгериева, в будущем население северных регионов могут переселить на более комфортные территории на фоне угроза ущерба инфраструктуре.