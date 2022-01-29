Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Оттава Сенаторз
Сегодня
20:30 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Сегодня
21:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
3 февраля
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Сегодня
23:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Названа дата боя Нового Хабиба

Боец MMA Хамзат Чимаев подерется с бразильцем Бернсом на турнире UFC 273 9 апреля

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев по прозвищу Новый Хабиб подерется с бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273. Об этом сообщает BJPenn.

Поединок состоится 9 апреля. Главными событиями вечера станут бои между Алексом Волкановски и Чон Чхан Соном, а также Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

10 января Чимаев попросил главу UFC Дэйну Уайта организовать ему два боя за один вечер. Он подчеркнул, что не шутит и готов проводить несколько поединков подряд.

Последним соперником чеченца в UFC стал китайский спортсмен Ли Цзинлян. Схватка завершилась досрочной победой Чимаева в первом раунде. На счету спортсмена четыре победы в UFC. Первые три были выиграны чеченцем за 66 дней — это рекорд организации. Перерыв в выступлениях был связан с тем, что Чимаев переболел коронавирусом. Из-за осложнений в ходе восстановления он был готов завершить карьеру. В ситуацию вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, который убедил Чимаева не уходить из спорта.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Назван необычный симптом омикрона
Британский учитель размещал фото детей на российском сайте для педофилов
Белоруссия ввела продовольственное эмбарго против двух европейских стран
Эрдоган отправил в отставку главу агентства статистики из-за данных по инфляции
Смерч на российском курорте попал на видео
В Германии усомнились в возможности отказаться от газа из России
Названа дата боя Нового Хабиба
В США назвали худший в мировой истории танк
Выстреливший в россиянина майор полиции оставил раненого возле больницы и уехал
Подделки люксовых брендов обнаружили в бутике в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter