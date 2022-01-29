Названа дата боя Нового Хабиба

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев по прозвищу Новый Хабиб подерется с бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273. Об этом сообщает BJPenn.

Поединок состоится 9 апреля. Главными событиями вечера станут бои между Алексом Волкановски и Чон Чхан Соном, а также Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

10 января Чимаев попросил главу UFC Дэйну Уайта организовать ему два боя за один вечер. Он подчеркнул, что не шутит и готов проводить несколько поединков подряд.

Последним соперником чеченца в UFC стал китайский спортсмен Ли Цзинлян. Схватка завершилась досрочной победой Чимаева в первом раунде. На счету спортсмена четыре победы в UFC. Первые три были выиграны чеченцем за 66 дней — это рекорд организации. Перерыв в выступлениях был связан с тем, что Чимаев переболел коронавирусом. Из-за осложнений в ходе восстановления он был готов завершить карьеру. В ситуацию вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, который убедил Чимаева не уходить из спорта.