Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев украинского срочника

Кировский районный суд украинского Днепра арестовал на два месяца подозреваемого в расстреле сослуживцев на предприятии «Южмаш» солдата-срочника Артемия Рябчука. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Согласно решению суда, нацгвардеец будет находиться под стражей до 27 марта 2022 года без альтернативы внесения залога. Сторона обвинения просила суд отправить Рябчука на гауптвахту, но суд решил, что нацгвардейца следует отправить в СИЗО, о чем просил сам подозреваемый. В ходе заседания Рябчук признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь по сослуживцам из автомата Калашникова на территории завода «Южмаш» в ночь на 27 января. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница завода, еще пять человек ранены. Стрелок сбежал, но позже сам сдался полиции, попросив встретившуюся на улице женщину сообщить о его местонахождении силовикам.

После случившегося в отставку подал командующий Национальной гвардией Николай Балан. Против руководства военного ведомства было возбуждено уголовное дело о халатности, самого срочника обвиняют в массовом убийстве. В Днепре был объявлен двухдневный траур.