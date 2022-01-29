Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев украинского срочника

Суд Днепра арестовал до 27 марта расстрелявшего сослуживцев украинского срочника Рябчука

Фото: pixabay.com

Кировский районный суд украинского Днепра арестовал на два месяца подозреваемого в расстреле сослуживцев на предприятии «Южмаш» солдата-срочника Артемия Рябчука. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Согласно решению суда, нацгвардеец будет находиться под стражей до 27 марта 2022 года без альтернативы внесения залога. Сторона обвинения просила суд отправить Рябчука на гауптвахту, но суд решил, что нацгвардейца следует отправить в СИЗО, о чем просил сам подозреваемый. В ходе заседания Рябчук признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Материалы по теме:
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
26 января
Боец Нацгвардии Украины устроил стрельбу на территории оборонного завода. Пять человек убиты, пять ранены, стрелок сдался
Боец Нацгвардии Украины устроил стрельбу на территории оборонного завода.Пять человек убиты, пять ранены, стрелок сдался
27 января

Нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь по сослуживцам из автомата Калашникова на территории завода «Южмаш» в ночь на 27 января. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница завода, еще пять человек ранены. Стрелок сбежал, но позже сам сдался полиции, попросив встретившуюся на улице женщину сообщить о его местонахождении силовикам.

После случившегося в отставку подал командующий Национальной гвардией Николай Балан. Против руководства военного ведомства было возбуждено уголовное дело о халатности, самого срочника обвиняют в массовом убийстве. В Днепре был объявлен двухдневный траур.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Санкции США против России затронут банки и суверенный долг
Глава Минобороны Украины оценил «угрозу вторжения» России
Тело утонувшей в крещенской проруби россиянки опознали
США доставили на Украину 81 тонну боеприпасов
Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев украинского срочника
Гинцбург объяснил появление нового коронавируса из ЮАР
Тату-мастер рассказала о бесплатных татуировках для своих клиенток
Тихановскую вновь выдвинули на Нобелевскую премию
Врачи оценили течение COVID-19 у беременных
Дацик проиграл Пулеметчику в бою по правилам бокса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter