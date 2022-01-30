Президент Хорватии обвинил Евросоюз в безответственном отношении к Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Европейский союз (ЕС) безответственно относится к Украине. Он не выделил стране миллиарды евро, несмотря на свои обещания. С таким заявлением Миланович выступил в эфире телеканала RTL.

Миланович обвинил Евросоюз в безответственном отношении к Украине и заявил, что страна на протяжении восьми лет находится в пугающем положении от организации. Республика ничего не получила от ЕС, хотя ей обещали «миллиарды и миллиарды».

«Говорю это не чтобы кого-то обидеть. Не являюсь ни недругом Украины, ни другом России. То, что они — коррумпированная страна, написано в докладах ЕС», — подчеркнул он.

Президент Хорватии добавил, что Украина обладает проблемами, которые ей следует решать. В частности, он призвал продолжить переговоры «с сепаратистами, которых так и не признала Россия». Политик также посоветовал Украине не следовать «пути конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой» — Россией. «Это вам не Сербия», — отметил Миланович.

25 января Миланович заявил, что Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в регионе при конфликете между Россией и Украиной. Он назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран мира», и отметил, что ей не место в Североатлантическом альянсе.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за слова Милановича. Его заявление он назвал «позорными». В свою очередь Миланович осудил премьера страны за это выступление и обвинил его в работе на Украину.