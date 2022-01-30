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Стала известна причина смерти актера Леонида Куравлева

Артист Леонид Куравлев скончался от остановки сердца

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стала известна причина смерти 85-летнего российского актера Леонида Куравлева. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник из окружения артиста.

Отмечается, что он скончался от остановки сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни.

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10 января стало известно, что актер попал в больницу в тяжелом состоянии. Он жаловался на проблемы с дыханием. Неделю спустя госпитализированному артисту сделали повторную томографию легких, которая выявила значительное увеличение площади поражения органов дыхания. Отмечалось, что за семь дней эти показатели увеличились с 5-10 процентов до 25-35 процентов.

21 января сообщалось, что Леонида Куравлева перевели из больницы в Коммунарке в хоспис имени Веры Миллионщиковой. Врачи присвоили актеру паллиативный статус.

Леонид Куравлев был народным артистом РСФСР. Он прославился благодаря ролям в таких картинах, «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и другие.

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Марина Погосян
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