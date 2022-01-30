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Роналду показал пляжное фото с детьми и беременной невестой

Криштиану Роналду опубликовал фото с детьми и беременной невестой во время отдыха в Дубае

Фото: @cristiano

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новое фото с семьей. Снимок доступен в Instagram футболиста.

Роналду показал пляжное фото, сделанное во время отдыха в Дубае. На снимке он запечатлен вместе с беременной невестой Джорджиной Родригес, их общей дочерью Аланой Мартиной, а также тремя детьми от суррогатных матерей: Криштиану-младшим и двойняшками Евой и Матео.

Футболист подписал пост по-арабски и поблагодарил Дубаи за теплый прием. Он назвал город вторым домом и отметил щедрость проживающих там людей.

Подписчики оценили семейный снимок. Всего за несколько часов после публикации пост набрал более 8 миллионов лайков и 65 тысяч комментариев.

В декабре футболист сообщил, что пара ждет двойню — мальчика и девочку. Он выложил видео, на котором его дети лопают шары, и из них вылетают розовые и голубые конфетти. «Где начинается жизнь и никогда не кончается любовь», — подписал ролик Роналду.

В 2018 году стало известно о помолвке Роналду и Родригес. В ноябре 2019 года португальские СМИ сообщили, что Роналду и Родригес сыграли тайную свадьбу в Марокко. Позднее окружение португальца опровергло эту информацию.

Дарья Коршунова
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