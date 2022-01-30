Президент Италии назвал причины своего переизбрания на второй срок
Президент Италии Серджо Маттарелла, которого вечером 29 января национальный парламент избрал на пост главы республики, рассказал, почему он согласился принять второй мандат. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai News 24.
Маттарелла назвал причины своего переизбрания на второй срок: он объяснил такое решение пандемией коронавируса и кризисом, сложившимся в социально-экономической сфере Италии. Он подчеркнул, что эти факторы «требуют чувства ответственности и уважения к решениям парламента».
«Эти условия заставляют не уклоняться от своих обязанностей», — подчеркнул глава государства.
Лидер Италии также указал на свое «обязательство оправдать ожидания и надежды сограждан». Он поблагодарил парламентариев и делегатов от регионов «за оказанное доверие в трудные дни».
Матарелла был переизбран на пост президента Италии в восьмом туре выборов. Он получил 759 из 983 голосов выборщиков, преодолев необходимый показатель в 505 голосов.
26 января премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку на фоне политического кризиса в стране. Он сообщил об этом решении на заседании Совета министров. После этого Конте прибыл в Квиринальский дворец, чтобы подать прошение об отставке Маттарелле.