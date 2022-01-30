Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президент Италии назвал причины своего переизбрания на второй срок

Президент Италии Маттарелла объяснил свое переизбрание на второй срок пандемией и кризисом
Серджо Маттарелла

Серджо Маттарелла. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Президент Италии Серджо Маттарелла, которого вечером 29 января национальный парламент избрал на пост главы республики, рассказал, почему он согласился принять второй мандат. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai News 24.

Маттарелла назвал причины своего переизбрания на второй срок: он объяснил такое решение пандемией коронавируса и кризисом, сложившимся в социально-экономической сфере Италии. Он подчеркнул, что эти факторы «требуют чувства ответственности и уважения к решениям парламента».

«Эти условия заставляют не уклоняться от своих обязанностей», — подчеркнул глава государства.

Материалы по теме:
Черный цезарь Он ненавидит беженцев и геев, но любит Россию. Мафия в ярости
Черный цезарьОн ненавидит беженцев и геев, но любит Россию. Мафия в ярости
20 июня
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит» Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
26 марта

Лидер Италии также указал на свое «обязательство оправдать ожидания и надежды сограждан». Он поблагодарил парламентариев и делегатов от регионов «за оказанное доверие в трудные дни».

Матарелла был переизбран на пост президента Италии в восьмом туре выборов. Он получил 759 из 983 голосов выборщиков, преодолев необходимый показатель в 505 голосов.

26 января премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку на фоне политического кризиса в стране. Он сообщил об этом решении на заседании Совета министров. После этого Конте прибыл в Квиринальский дворец, чтобы подать прошение об отставке Маттарелле.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка перепрятала на запад секретные документы
Центр Гамалеи разработает защиту от новых мутаций COVID-19
На Украине пожаловались на старые виды оружия и захотели технологии производства
Футболист «Спартака» подписал контракт с европейским клубом
Президент Италии назвал причины своего переизбрания на второй срок
Вассерман призвал Запад перестать «тянуть одеяло на себя»
Морпехи применили артиллерию на учениях в Арктике
Медики нашли аномалии в структуре легких у переболевших коронавирусом
Монсон высказался о предстоящем поединке с Емельяненко
Дочь Рамзана Кадырова заявила об отсутствии долгов у своего модного дома
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter