Канье Уэста заподозрили в распространении слухов о ВИЧ у возлюбленного Кардашьян

Американского рэпера Канье Уэста заподозрили в распространении слухов о наличии ВИЧ у возлюбленного его бывшей жены, телезвезды Ким Кардашьян. Об этом сообщает портал TMZ.

Утверждается, что музыкант распространяет среди общих знакомых ложную информацию о болезни комика Пита Дэвидсона. И хотя окружение Дэвидсона обвинило Уэста в детском поведении, знакомые хип-хоп-музыканта отрицают подобные разговоры и называют их чушью.

Ранее рэпер также выпустил трек, в котором упомянул возлюбленного Кардашьян. «Бог спас меня, просто чтобы я смог надрать задницу Питу Дэвидсону», — говорится в песне My Life Was Never Eazy.

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.

В ноябре 2021 года стало известно, что 41-летняя Кардашьян начала встречаться со звездой шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном. Их заметили держащимися за руки в парке развлечений в штате Южная Каролина. 28-летний актер также сводил знаменитость на ужин в один из ресторанов Стейтен-Айленда.