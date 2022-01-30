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Канье Уэста заподозрили в распространении слухов о ВИЧ у возлюбленного Кардашьян

Окружение Пита Дэвидсона обвинило Канье Уэста в слухах о наличии у комика ВИЧ

Фото: Globallookpress.com

Американского рэпера Канье Уэста заподозрили в распространении слухов о наличии ВИЧ у возлюбленного его бывшей жены, телезвезды Ким Кардашьян. Об этом сообщает портал TMZ.

Утверждается, что музыкант распространяет среди общих знакомых ложную информацию о болезни комика Пита Дэвидсона. И хотя окружение Дэвидсона обвинило Уэста в детском поведении, знакомые хип-хоп-музыканта отрицают подобные разговоры и называют их чушью.

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Ранее рэпер также выпустил трек, в котором упомянул возлюбленного Кардашьян. «Бог спас меня, просто чтобы я смог надрать задницу Питу Дэвидсону», — говорится в песне My Life Was Never Eazy.

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.

В ноябре 2021 года стало известно, что 41-летняя Кардашьян начала встречаться со звездой шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном. Их заметили держащимися за руки в парке развлечений в штате Южная Каролина. 28-летний актер также сводил знаменитость на ужин в один из ресторанов Стейтен-Айленда.

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Евгений Шульгин
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