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В Японии раскрыли тип запущенной КНДР баллистической ракеты

В Японии заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету средней или большой дальности

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Северная Корея могла произвести пуск баллистической ракеты средней или большой дальности, заявил секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, передает NHK.

По его словам, Токио примет все меры для обеспечения безопасности государства и своих граждан. Он пообещал, что специалисты займутся сбором информации и «отслеживанием оповещений о дальнейших пусках баллистических ракет». «Существует вероятность, что был произведен пуск баллистической ракеты средней дальности или с дальностью выше среднего», — раскрыл он тип запущенной КНДР ракеты.

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Мацуно уточнил, что ракета пролетела 800 километров и достигла максимальной высоты две тысячи километров. Она двигалась 30 минут. Политик осудил ракетные испытания КНДР. По его словам, действия Пхеньяна нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

Из-за новых испытаний Южная Корея и Япония решили созвать советы по национальной безопасности. Пентагон заявил, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для США.

Ракету запустили в воскресенье, 30 января. Это уже седьмой инцидент за январь. До этого Северная Корея испытывала ракеты 25 и 27 января.

Алия Шарафутдинова
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