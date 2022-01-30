Глава Bellator высказался о будущем Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер прокомментировал будущее российского тяжеловеса Федора Емельяненко. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Глава промоушена признался, что не уверен в том, что возможно проведение реванша между 45-летним россиянином и американцем Райаном Бэйдером. «Хотя есть другие тяжеловесы, которые могут подраться с Федором. Мы найдем подходящего оппонента», — заявил он. Кокер также напомнил, что Емельяненко предстоит прощальный бой.

Ранее в Bellator допустили, что Емельяненко может вновь встретиться в клетке с Бэйдером. Однако, действующему чемпиону Bellator необходимо провести поединок с Чейком Конго 6 мая.

В ночь на 30 января Бэйдер оказался сильнее Валентина Молдавского — бойца команды Емельяненко. Американский тяжеловес удержал пояс чемпиона, победив судейским решением.

Емельяненко проиграл Бэйдеру в январе 2019-го. Американец нокаутировал россиянина в первом раунде и завоевал Гран-при тяжеловесов UFC.