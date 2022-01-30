Раскрыты подробности завещания Леонида Куравлева

Раскрыты подробности завещания советского и российского актера Леонида Куравлева. Об этом сообщает KP.RU.

Выяснилось, что артист составил завещание задолго до смерти. У него была пятикомнатная квартира в центре Москвы, из окон которой видно Москву-реку и храм Христа Спасителя. Отмечается, что похожая квартира в этом же доме стоит не менее 82 миллионов рублей. Кроме того, Куравлев владел дачей в Подмосковье стоимостью порядка 10 миллионов рублей. Все это имущество будет поделено в равных долях между сыном актера Василием и его дочерью Екатериной.

О смерти 85-летнего Леонида Куравлева стало известно ранее в воскресенье, 30 января. Он скончался после остановки сердца.

Прощание с артистом планируют провести в Центральном доме кинематографистов, а сами похороны, возможно, назначат на 1 или 2 февраля. Актера похоронят на Троекуровском кладбище в родственном захоронении.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и другие. В 1977 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.

