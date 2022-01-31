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Федерер и Джокович прокомментировали итоги Australian Open

Роджер Федерер и Новак Джокович поздравили Рафаэля Надаля с победой на Australian Open
Рафаэль Надаль и Даниил Медведев

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Теннисисты Роджер Федерер и Новак Джокович прокомментировали итоги Australian Open. Эмоциями от турнира они поделились в Instagram.

Федерер опубликовал историю, посвященную другу и великому сопернику Рафаэлю Надалю. Он вспомнил, что несколько месяцев назад испанец получил травму и ходил на костылях. Швейцарец подчеркнул, что никогда не стоит недооценивать великих чемпионов и что самоотверженность и боевой дух Надаля вдохновляют бесчисленное множество людей по всему миру. «Я горжусь тем, что разделяю эту эпоху с тобой. Для меня большая честь сыграть определенную роль в том, чтобы подтолкнуть тебя к достижению большего», — поздравил он победителя.

Джокович посвятил результатам турнира отдельный пост. Он поздравил Надаля с 21-м титулом «Большого шлема» и назвал это удивительным достижением. Отметил серб и россиянина Даниила Медведева. «Медведев выложился полностью и играл со страстью и решимостью, которые мы привыкли от него ожидать», — написал Джокович.

30 января Медведев уступил Надалю в финале Australian Open. Решающий поединок турнира в Мельбурне продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.

Прошлогодний победитель турнира в Австралии Джокович не смог принять участие в Australian Open. Серб был выдворен из Австралии перед стартом соревнований. Проблемы с властями возникли на фоне того, что в визе сербского спортсмена не предусмотрено внесение данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.

Дарья Коршунова
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