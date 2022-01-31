Белорусским олимпийцам ужесточили правила общения с прессой

Членам спортивной делегации Белоруссии на Олимпийских играх в Пекине разрешено общаться с ограниченным количеством журналистов. Об ужесточенных правилах общения пишет «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

По информации телеканала, белорусские олимпийцы смогут давать интервью только представителям СМИ, которые были аккредитованы Национальным олимпийским комитетом (НОК) страны.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. За медали соревнований поборются 29 белорусских атлетов.

В августе прошлого года НОК Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. Ее пытались депортировать в Минск после того, как она выступила с критикой спортивного руководства страны. Благодаря вмешательству Международного олимпийского комитета белорусская спортсменка улетела в Польшу, где получила политическое убежище.

