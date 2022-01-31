Переживший остановку сердца Эриксен подписал контракт с клубом АПЛ

Датский полузащитник Кристиан Эриксен заключил соглашение с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брентфорд». Об этом сообщается в Twitter команды.

Контракт с 29-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2021/2022 с возможностью продления еще на год. Отмечается, что спортсмен успешно прошел медицинские тесты.

Эриксен пережил остановку сердца 12 июня 2021 года во время матча чемпионата Европы против команды Финляндии. Футболисту сначала оказывали экстренную помощь на поле в течение 15 минут, затем госпитализировали. Как стало известно позднее, датчанин пережил остановку сердца. Спортсмену имплантировали кардиостимулятор.

До перехода в «Брентфорд» полузащитник выступал за итальянский «Интер». Клубу пришлось расторгнуть контракт с игроком, так как в Серии A футболистам с кардиостимуляторами нельзя принимать участие в матчах.