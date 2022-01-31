Никита Михалков назвал Леонида Куравлева особым явлением

Российский режиссер Никита Михалков выразил соболезнования в связи со смертью актера Леонида Куравлева и назвал артиста «особым явлением». Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Вообще, если не знать Куравлева по фильмам и встретить его где-нибудь в метро, на улице, в очереди — представить себе, что перед вами знаменитейший, великолепнейший актер, просто нереально, настолько он по-человечески прост и органичен», — заявил кинематографист.

По его словам, Куравлев излучал «удивительную чистоту» и никогда не пользовался своей славой. Михалков также вспомнил, что работал с ним над «Сибирским цирюльником», и в это время ему не приходилось сомневаться в актере или подолгу репетировать с ним. «Ему достаточно было понять характер человека, которого он играет. И во многом он играл самого себя — такого доброго, наивного, трогательного и очень любящего своих детей-юнкеров отца», — отметил Михалков.

О смерти Леонида Куравлева стало известно 30 января. Он скончался на 86-м году жизни после остановки сердца.

10 января актер попал в больницу. У него наблюдались проблемы с дыханием, состояние Куравлева оценивалось как тяжелое. 21 января сообщалось, что артиста перевели из больницы в Коммунарке в хоспис.

