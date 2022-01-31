Сборная Польши получила нового тренера перед стыковым матчем с Россией
Чеслав Михневич стал главным тренером сборной Польши по футболу. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.
Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до конца 2022 года с возможностью продления. Первым официальным матчем под руководством Михневича должна стать стыковая встреча против России за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Она пройдет 24 марта. В случае победы сборной предстоит побороться за выход на мундиаль с победителем пары Швеция — Чехия.
Последним местом работы Михневича была польская «Легия», из которой он был уволен в октябре 2021 года. На групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/2022 команда встречалась с московским «Спартаком» и одержала победу со счетом 1:0.
До этого сообщалось, что сборная Польши намерена назначить главным тренером украинца Андрея Шевченко. Причиной отказа команды от кандидатуры Шевченко стали сложности с расторжением контракта украинца с итальянским «Дженоа». Кроме того, польским чиновникам не понравилась дружба тренера с владельцем лондонского «Челси» Романом Абрамовичем.