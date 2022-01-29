Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Оттава Сенаторз
Сегодня
20:30 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Сегодня
21:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
3 февраля
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Сегодня
23:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Названа причина отказа сборной Польши от кандидатуры Шевченко

Przegląd Sportowy: Шевченко не станет тренером сборной Польши из-за контракта с Дженоа

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Переговоры Польского футбольного союза с украинским тренером Андреем Шевченко зашли в тупик. Об этом сообщает Przegląd Sportowy.

По информации источника, причиной отказа польской национальной команды от кандидатуры Шевченко стали сложности с расторжением контракта украинца с итальянским «Дженоа». Отмечается, что стороны не сумели договориться о прекращении действующего договора. Кроме того, польским чиновникам не понравилась дружба тренера с владельцем лондонского «Челси» Романом Абрамовичем.

Об интересе сборной Польши к Шевченко стало известно 16 января. Тогда говорилось, что украинец будет получать зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год. Он должен был быть представлен команде до конца января.

15 января Шевченко покинул пост главного тренера «Дженоа». Он возглавил команду 7 ноября. При нем команда проиграла семь матчей из 11. До этого специалист был главным тренером сборной Украины.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Перечислены вступающие в силу в феврале в России законы
Профессор посоветовал вернуть девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову в школу
Вьетнам начал получать российские Як-130
Названа причина отказа сборной Польши от кандидатуры Шевченко
Житель Подмосковья изнасиловал и убил похищенную жену
В России госпитализировали 14 570 пациентов с коронавирусом
Поликлиникам в российских регионах выделят более 7 миллиардов рублей поддержки
Российский военный самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Россиянка пожаловалась на мешающий ей работать трактор и получила совет
Росстат раскрыл данные о численности населения России по итогам 2021 года
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter