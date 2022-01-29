Названа причина отказа сборной Польши от кандидатуры Шевченко

Переговоры Польского футбольного союза с украинским тренером Андреем Шевченко зашли в тупик. Об этом сообщает Przegląd Sportowy.

По информации источника, причиной отказа польской национальной команды от кандидатуры Шевченко стали сложности с расторжением контракта украинца с итальянским «Дженоа». Отмечается, что стороны не сумели договориться о прекращении действующего договора. Кроме того, польским чиновникам не понравилась дружба тренера с владельцем лондонского «Челси» Романом Абрамовичем.

Об интересе сборной Польши к Шевченко стало известно 16 января. Тогда говорилось, что украинец будет получать зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год. Он должен был быть представлен команде до конца января.

15 января Шевченко покинул пост главного тренера «Дженоа». Он возглавил команду 7 ноября. При нем команда проиграла семь матчей из 11. До этого специалист был главным тренером сборной Украины.