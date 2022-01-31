Роднина оценила слова теннисиста Медведева о болеющих против россиян фанатах

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала недовольство российского теннисиста Даниила Медведева поведением болельщиков на турнире Australian Open, прошедшем в Мельбурне. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Роднина посчитала, что теннисист должен привыкнуть к болеющим против него фанатам и игнорировать их. «Даня, мне кажется, растратил какое-то количество сил на реакцию. А реагировал Медведев болезненно», — заявила она.

Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Australian Open 30 января. В течение решающего поединка болельщики на трибунах активно поддерживали испанца и радовались ошибкам Медведева. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля. После финала Медведев раскритиковал фанатов и заявил, что зрители всегда болеют против русских.

Медведев один раз в карьере выигрывал турнир «Большого шлема». Это произошло на US Open в прошлом году.