Смолов забил гол пяткой в товарищеском матче за «Динамо»

Российский нападающий «Динамо» Федор Смолов отличился в товарищеском матче против «Енисея». Видео доступно на YouTube-канале Okko Спорт.

Контрольная встреча прошла на сборе в Турции. Бело-голубые победили соперников со счетом 2:0. Счет на 32-й минуте точным ударом в угол открыл Денис Макаров. Смолов отличился во втором тайме: 31-летний форвард воспользовался передачей партнера и переправил мяч в ворота пяткой.

Смолов также отметился двумя голами за бело-голубых в своем первом матче после возвращения. Он дважды реализовал пенальти, после чего его партнеры по команде еще десять раз огорчили голкипера соперников.

О переходе Смолова в «Динамо» стало известно 12 января. До этого россиянин выступал в составе столичного «Локомотива».