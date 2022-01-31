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В Киеве неизвестные сообщили о минировании аэропорта

В полицию Киева поступили анонимные сообщения о минировании аэропорта, вокзала и школ

Фото: Mykola Myakshykov / Ukrinform / Getty Images

В полицию Киева поступили анонимные сообщения о минировании столичных школ, Центрального железнодорожного вокзала, а также аэропорта в Жулянах. Украинские правоохранители отправились по всем адресам для проверки. Об этом сообщает «Сегодня».

Утром 31 января неизвестные сообщили полицейским о якобы угрозе взрывов в городе. «Поступило анонимное сообщение о взрывчатке, заложенной на Центральном железнодорожном вокзале Киева, в аэропорту "Киев" и в нескольких школах столицы. На данный момент продолжается проверка этих помещений», — сообщили правоохранители.

В декабре из-за подобных сообщений в Киеве эвакуировали пассажиров железнодорожного вокзала. Будут ли приостанавливать работу транспорта и выводить людей в этот раз, пока не сообщается.

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Это не первая на Украине волна «минирований» важных объектов городской инфраструктуры. 20 января сообщалось об угрозе взрывов в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, однако проверка опровергла эту информацию.

Ложные сообщения о террористической угрозе приходят и в России. В частности, 19 января подобные письма получили школы и детсады большинства крупных российских городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

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Дмитрий Настасьев
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