Байден заявил о готовности ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины

Соединенные Штаты и их союзники готовятся ко всем сценариям развития событий на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Если Россия искренне настроена на то, чтобы решать беспокоящие обе стороны вопросы в сфере безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие. Если РФ вместо этого предпочтет отказаться от дипломатии и напасть на Украину, Россия понесет ответственность», — заявил американский лидер.

Байден напомнил, что 31 января в Совете Безопасности ООН «США подробно представили всю суть российской угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины». «Мир должен иметь четкое представление о действиях, которыми угрожает Россия, а также [он должен] быть готов реагировать на риски», — отметил президент США.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН по инициативе США постановил созвать заседание по ситуации вокруг Украины. Также постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что во время переговоров по гарантиям безопасности Россия угрожала США и НАТО напасть на Украину, если союзники не уступят российским требованиям.