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Звездный визажист раскрыла способ добиться идеальных бровей в домашних условиях

Визажист Мэри Филипс: необходимо приподнять, подстричь и заполнить брови помадкой

Кадр: @maryphillips

Визажист Мэри Филипс (Mary Phillips), работающая с такими звездами как Дженифер Лопес, Пенелопа Круз и Кендалл Дженнер, раскрыла способ добиться идеальных бровей в домашних условиях. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

Специалистка объяснила, что, в первую очередь, необходимо приподнять брови специальной щеткой наверх и отстричь слишком длинные волоски. После этого с помощью пинцета следует выщипать пушок, который остался на коже вокруг бровей.

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Затем Филипс взяла скошенную кисть и заполнила пространство между волосками специальной помадкой для бровей. Она отметила, что средство стоит подбирать индивидуально, исходя из собственного цвета волосков. На финальных кадрах Филипс закрепила результат прозрачным гелем и прижала брови к коже пальцами, чтобы сымитировать эффект ламинирования.

Пользователи сети поблагодарили визажиста за лайфхак в комментариях к публикации. «Я повторю этот способ!», «Мне очень нравится этот лайфхак!», «Это полезная информация!», «Мэри, ты королева бровей!», «Жду не дождусь, когда смогу опробовать этот метод на себе!» — писали они.

В декабре девушка окрасила брови в домашних условиях и не смогла смыть краску с лица. На размещенных в сети кадрах Бэт (Beth) объяснила, что на протяжении нескольких лет она самостоятельно красит брови. Однако во время последней процедуры девушка случайно передержала краситель дольше положенного времени, и он въелся в ее кожу — на видео видно, как область вокруг ее бровей стала коричневой.

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Таисия Косинцева
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