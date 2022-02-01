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Рассекречена новая версия Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 выйдет в феврале или марте

Фото: Shutterstock

Релиз адаптированной под консоль PlayStation 5 версии Cyberpunk 2077 состоится не позже марта. Об этом сообщает автор Twitter-аккаунта PlaystationSize.

Автор блога, который отслеживает будущие тайтлы в базе PlayStation Network, опубликовал в сети обложку обновленной версии игры CD Projekt Red. Изображение незначительно отличается от оригинальной обложки игры. Из рассекреченных данных следует, что специальная версия тайтла, адаптированная под приставку нового поколения, выйдет в конце февраля или начале марта.

Инсайд PlaystationSize не противоречит прогнозу CD Projekt Red, согласно которому польская студия планирует выпустить PS5-версию игры в первом квартале 2022 года. В недавнем отчете перед акционерами представители компании заявили, что обновленная Cyberpunk 2077 выйдет в начале года, релиз адаптированной под актуальные приставки The Witcher 3 состоится во втором квартале.

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Первоначально выход игры был намечен на конец 2021 года, однако в студии решили перенести релиз. От новой Cyberpunk 2077 ожидают улучшения производительности и графики на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также исправления популярных ошибок.

Оригинальная версия игры CD Projekt Red была выпущена в декабре 2020 года. Релиз тайтла неоднократно откладывали.

В начале года журналисты издания Forbes рассказали о будущем перезапуске Cyberpunk 2077. В игре появятся новые опции — например, больше возможностей для взаимодействия с NPC.

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Андрей Ставицкий
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