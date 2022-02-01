Резкий рост интереса россиян к эзотерике объяснили

Вся эзотерика построена на том, что человек может влиять на свою жизнь через какие-то эфемерные вещи, рассказал «Ленте.ру» психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Он пояснил, что резкий рост интереса к этой теме мог случиться из-за стресса, связанного с пандемией и мировыми проблемами.

По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», в России за год более чем на 50 процентов выросли продажи книг по эзотерике, в их числе литература о духовных практиках, медитациях, осознанности и позитивном мышлении и картах Таро. При этом популярность религиозной литературы в 2021 году упала сразу на 30 процентов.

Падение спроса на литературу о вере может быть связано с тем, что религия перестает отвечать на вопросы людей, считает психолог. «Если раньше люди не понимали какие-то вещи, не знали, какой будет погода, какой урожай они соберут, и религия им давала ответы и моральное спокойствие, то сейчас, может быть, у людей совершенно другие вопросы, на которые религия не может ответить», — предположил Жавнеров.

«Легкие ответы»

По словам психолога, легче всего в эзотерику уходят эмоционально неустойчивые люди. На спрос могут влиять последние события, которые повышают уровень стресса. Среди них пандемия, повышение цен, мировые проблемы, отметил Жавнеров.

«Все это влияет на людей, и они пытаются как-то обезопасить себя, морально успокоить и за счет этого приходят к эзотерике, потому что она всегда дает легкие ответы. Например, что любой человек может повлиять на свою жизнь», — пояснил он.

Люди любят простые решения, которые, например, дают марафоны желаний, где для исполнения мечты достаточно направить запрос вселенной, и она даст тебе все, в чем ты нуждаешься. По словам психолога, в данном случае основную работу проделывает восприятие.

Если человек ищет где-то плохое, он будет находить это плохое. Если человек верит, что связь с космосом дает ему все, что он хочет, он начнет видеть этому подтверждения в своей жизни. При чем он не будет смотреть на другие вещи, он будет смотреть только на подтверждения, и с каждой такой ситуацией будет все больше убеждаться в том, что это все работает Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам

Соцсети и астрология

К тому же люди сами распространяют информацию об эзотерических практиках среди масс посредством соцсетей, отметил он. Если религия — более интимная сфера, о которой стараются не рассказывать в блогах, то с эзотерикой наоборот. «Люди легко скажут, что они, например, ходят к астрологу, делают себе натальные карты. Но при этом они не будут упоминать, что ходят в церковь и молятся. Таким образом получается, что они начинают распространять эту идею использования эзотерических направлений для населения», — поделился психолог.

Ранее сервис «Работа.ру» выяснил, что каждый шестой владелец бизнеса в России (16 процентов) обращает внимание на знак зодиака соискателя.