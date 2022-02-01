Кадыров призвал вернуть в Россию уехавших за рубеж Янгулбаевых

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал страны, «приютившие» членов семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева, вернуть их из-за рубежа в Россию. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на прямой эфир в Instagram.

Он отметил, что не следует ждать от них благодарности, эти люди, по мнению Кадырова, могут посеять зерно разлада там, куда они уехали.

«Лучше вернуть (их) в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет», — добавил глава Чечни.

Кадыров заявил, что чеченский народ «болезненно» воспринимает высказывания членов семьи Янгулбаевых.

Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию 22 января. До этого министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заверил, что правоохранители не совершали никаких противоправных действий в отношении Янгулбаевых.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, которые представились чеченскими силовиками, ворвались в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда вывезли его больную диабетом жену Зарему Мусаеву. 31 января стало известно, что против нее возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

