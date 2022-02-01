Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров призвал вернуть в Россию уехавших за рубеж Янгулбаевых

Глава Чечни Кадыров призвал вернуть из-за рубежа членов семьи экс-судьи Янгулбаева
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал страны, «приютившие» членов семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева, вернуть их из-за рубежа в Россию. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на прямой эфир в Instagram.

Он отметил, что не следует ждать от них благодарности, эти люди, по мнению Кадырова, могут посеять зерно разлада там, куда они уехали.

Материалы по теме:
«Так делают, когда надо привезти человека к Кадырову» Что известно о похищении жены экс-судьи Верховного суда Чечни?
«Так делают, когда надо привезти человека к Кадырову»Что известно о похищении жены экс-судьи Верховного суда Чечни?
21 января
Кадыров потребовал от ингушей объяснить, почему те считают его врагом. Ранее глава Чечни угрожал силой отнять их земли
Кадыров потребовал от ингушей объяснить, почему те считают его врагом.Ранее глава Чечни угрожал силой отнять их земли
13 января

«Лучше вернуть (их) в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет», — добавил глава Чечни.

Кадыров заявил, что чеченский народ «болезненно» воспринимает высказывания членов семьи Янгулбаевых.

Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию 22 января. До этого министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заверил, что правоохранители не совершали никаких противоправных действий в отношении Янгулбаевых.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, которые представились чеченскими силовиками, ворвались в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда вывезли его больную диабетом жену Зарему Мусаеву. 31 января стало известно, что против нее возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал возможный сценарий войны между Россией и НАТО
Эрдоган увидел плохой знак в конфликте между Россией и Украиной
Зеленский призвал Россию сделать «мощный шаг» и ответить на вопрос о «вторжении»
Россия передала послание Лаврова по безопасности
Кадыров призвал вернуть в Россию уехавших за рубеж Янгулбаевых
Небензя рассказал о подготовке мер против США по гарантиям безопасности
Россия сыграет со сборной Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу
Небензя назвал заседание Совбеза ООН по Украине провокацией
Лавров заявил об ожидании реакции каждой страны НАТО на послание о безопасности
Лавров призвал США отказаться от «накачки» украинской армии оружием
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.