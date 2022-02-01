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Среда обитания

Владельцам собак в Европе дали шанс заработать на спасении планеты

Производитель корма OMNI заплатит британским владельцам собак тысячи евро за отказ от мяса

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Британский производитель экологически чистого корма для животных OMNI дал шанс владельцам собак заработать на спасении планеты от вредных выбросов. Компания предложила хозяевам и питомцам деньги за отказ от мяса и продуктов животного происхождения в рационе, пишет Euronews.

Успешный кандидат вместе с собакой должны будут стать веганами на три месяца. На этот период компания предоставит растительный корм, лакомства и игрушки для животного из экологически чистых материалов. Кроме того, за каждый месяц безопасного для планеты образа жизни OMNI будет платить хозяину более трех тысяч евро (260 тысяч рублей).

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Среди обязанностей участника программы — мониторить изменения в своем состоянии и в самочувствии питомца с переходом на растительную пищу. Хозяин должен будет ежедневно указывать в анкете данные о здоровье, уровне энергии, поведении, пищеварении, сне и физических характеристиках, таких как вес, состояние кожи, волос или шерсти.

В OMNI объясняют возникновение необычной акции недоверием людей к веганской пище для животных. С помощью этой инициативы в компании надеются показать преимущества растительной пищи как для собак, так и для человека. В Британской ветеринарной ассоциации (British Veterinary Association) заявили, что при сбалансированном рационе экологически чистый корм безопасен для животных. Однако самостоятельно переводить собаку на веганское питание эксперты не рекомендуют — лучше делать это под наблюдением специалистов.

Британский производитель корма на основе белка из насекомых Yora подсчитал, что на одну крупную собаку, которая питается курицей, на протяжении жизни приходится 21,6 тонны выбросов углекислого газа. У корма на основе говядины углеродный след еще больше — на употребляющее его животное придется 117,9 тонны эмиссий CO2. За счет отказа от продуктов растительного происхождения в рационе собаки объем вредных выбросов, по оценкам специалистов, сократится до пяти тонн.

Ранее британские эксперты выяснили, что производство кормов для кошек и собак на основе мяса вредит планете так же, как ежегодные выбросы от 13,6 миллиона автомобилей. Значительная часть эмиссий связана с выращиванием и содержанием скота. Помочь в борьбе с глобальным потеплением, по мнению специалистов, может перевод домашних животных на экологически чистый корм из насекомых.

Анна Аверьянова
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