В России назвали Совбез ООН «не местом для политических упражнений»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» назвал Совет Безопасности организации «не местом для политических упражнений». Он также заявил, что заседание по Украине стало «успешным» для нагнетания истерии и хайпа, передает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что прошедшее заседание по ситуации вокруг Украины стало успешным. Полянский отметил, что оценка зависит от тех критериев, которые применяет та или иная сторона.

«Если она вписывает это заседание Совбеза в стратегию США по нагнетанию давления, истерии, хайпа, то, наверное, оно действительно было успешным», — подчеркнул дипломат.

Первый зампостпреда заключил, что Совет Безопасности — это не место для политических упражнений, которые направлены на реализацию внутриполитических задач.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина стала геополитической картой в отношениях РФ и Запада. Он назвал заседание Совета Безопасности ООН по Украине, созванное США, провокацией.

Ранее The Washington Post сообщила, что словесная перепалка, которая разгорелась между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности организации, стала острейшей за последние годы. Российский дипломат резко отреагировал на заявление американской коллеги о безосновательных попытках России выставить Украину и западные страны агрессорами, чтобы получить повод для нападения. Позже стороны заявили о готовности разрешить конфликт дипломатическим путем, однако ни одна из них пока не проявила желание пойти на уступки.

