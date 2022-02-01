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В России назвали Совбез ООН «не местом для политических упражнений»

Зампостпреда РФ Полянский о заседании СБ ООН по Украине: нагнетание истерии и хайпа
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin/ Globallookpress.com

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» назвал Совет Безопасности организации «не местом для политических упражнений». Он также заявил, что заседание по Украине стало «успешным» для нагнетания истерии и хайпа, передает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что прошедшее заседание по ситуации вокруг Украины стало успешным. Полянский отметил, что оценка зависит от тех критериев, которые применяет та или иная сторона.

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«Если она вписывает это заседание Совбеза в стратегию США по нагнетанию давления, истерии, хайпа, то, наверное, оно действительно было успешным», — подчеркнул дипломат.

Первый зампостпреда заключил, что Совет Безопасности — это не место для политических упражнений, которые направлены на реализацию внутриполитических задач.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина стала геополитической картой в отношениях РФ и Запада. Он назвал заседание Совета Безопасности ООН по Украине, созванное США, провокацией.

Ранее The Washington Post сообщила, что словесная перепалка, которая разгорелась между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности организации, стала острейшей за последние годы. Российский дипломат резко отреагировал на заявление американской коллеги о безосновательных попытках России выставить Украину и западные страны агрессорами, чтобы получить повод для нападения. Позже стороны заявили о готовности разрешить конфликт дипломатическим путем, однако ни одна из них пока не проявила желание пойти на уступки.

Марина Совина
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