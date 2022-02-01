Три человека пострадали при обрушении литейного цеха в российском регионе

Три человека пострадали при обрушении части литейного цеха в Калужской области. Об этом во вторник, 1 февраля, со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры пишет РБК.

Инцидент произошел в городе Малоярославец на предприятии «Агрисовгаз». По данным МЧС, в литейном цеху №1 был нарушен технологический процесс, в результате чего произошла разгерметизация плавильной печи со сплавом алюминия. В результате обрушилась часть стены.

Уточняется, что двое пострадавших уже отпущены домой, один находится в медицинском учреждении. Ему оказывается помощь, угрозы для жизни нет. По факту случившегося организована прокурорская проверка.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали при выбросе газа с последующим возгоранием на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Несчастный случай произошел при проведении работ, предположительно во время спуска перфоратора в скважину. Позже уточнялось, что рабочие получили ожоги первой и второй степени, все они находятся в сознании.