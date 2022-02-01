Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Узбекистан восстановил поставки электричества в Афганистан

Минэнерго: Узбекистан восстановил поставки электричества в Афганистан после массового сбоя

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Узбекистан восстановил поставки электричества в Афганистан, которые были приостановлены 25 января в результате массового сбоя в системе электроснабжения республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Узбекистана.

25 января в Центральной Азии произошел массовый сбой, лишивший энергоснабжения Казахстан, Киргизию и Узбекистан. По данным казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, причиной аварии стала перегрузка транзитной линии, случившаяся по вине узбекских и киргизских энергетиков.

При этом глава энергетического ведомства Киргизии Доскул Бекмурзаев заявил, что называть причины аварии пока рано, а расследованием ее обстоятельств должна заняться межгосударственная комиссия.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия передала США письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности
Названы самые подорожавшие импортные товары
Раскрыты главные предпочтения россиян при выборе отеля
В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за бродячих собак
Объяснен космологический парадокс напряжения Хаббла
Россиянам с ипотекой задумали упростить продажу квартир
Женщина 16 лет играла в лотерею одними числами и выиграла 20 миллионов рублей
Администрацию президента Казахстана возглавил выходец из МИД
Оценены последствия от жестких санкций США против России
Помощница дочери Назарбаева раскрыла ее местонахождение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter