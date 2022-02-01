Узбекистан восстановил поставки электричества в Афганистан, которые были приостановлены 25 января в результате массового сбоя в системе электроснабжения республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Узбекистана.

25 января в Центральной Азии произошел массовый сбой, лишивший энергоснабжения Казахстан, Киргизию и Узбекистан. По данным казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, причиной аварии стала перегрузка транзитной линии, случившаяся по вине узбекских и киргизских энергетиков.

При этом глава энергетического ведомства Киргизии Доскул Бекмурзаев заявил, что называть причины аварии пока рано, а расследованием ее обстоятельств должна заняться межгосударственная комиссия.

