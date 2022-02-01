Тарпищев дал совет Медведеву после поражения от Надаля в финале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал совет Даниилу Медведеву после поражения от Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Его слова передают «Известия».

«Думаю, ему нужно отдохнуть от турниров на месяц. Перезагрузиться, уйти на щадящий режим», — заявил специалист. Тарпищев напомнил, что до Australian Open Медведев играл на ATP Cup и, таким образом, провел в Австралии 15 матчей за 30 дней. По словам главы ФТР, это много как в физическом, так и психологическом плане. «Если продолжать без паузы, то очень легко можно будет получить травму. Чего бы очень не хотелось в этом году», — сказал Тарпищев.

Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open 30 января. Решающий поединок турнира в Мельбурне продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. После финала россиянин пожаловался на публику, которая весь турнир болела за его соперников.

Медведев второй год подряд терпит поражение в финале Australian Open. В 2021 году он уступил Новаку Джоковичу. В этом году сербский теннисист не смог принять участие в турнире. Его депортировали из Австралии перед стартом соревнований.

Медведев один раз в карьере выигрывал турнир «Большого шлема». Это произошло на US Open в прошлом году.