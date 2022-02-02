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В Италии начали испытания модернизированного танка

В Италии начали испытания танка C1 Ariete AMV с модернизированным двигателем

Фото: SETC Italy / Wikimedia

Модернизированная версия итальянского танка C1 Ariete, получившая улучшенный двигатель и обновленную систему управления огнем, вышла на испытания. Об этом сообщает «Российская газета».

Модернизированный танк оснастили дизельным двигателем IVECO V12 MTCA мощностью 1500 лошадиных сил с системой подачи топлива Common Rail. Также в C1 Ariete AMV планируют интегрировать систему управления огнем от колесной машины Centauro II, которая включает автомат сопровождения целей, новые прицелы и метеодатчики.

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Танк C1 Ariete разработали в 1984 году на основе немецкого Leopard 2. Серийное производство начали в 1995 году. До 2002 года выпустили 200 машин, которые приняли на вооружение Сухопутных войск Италии.

Ранее издание 19FortyFive назвало немецкий Panzerkampfwagen VIII Maus худшим танком в истории. В публикации отметили массу машины, которая ограничивала подвижность.

В декабре прошлого года стало известно, что в России рассматривают возможность создания колесного танка с боевым отделением машины «Спрут-СДМ1».

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Даниил Иринин
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