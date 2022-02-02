Чемпионка США назвала двух любимых российских фигуристок

Чемпионка США-2022 в женском одиночном катании Марайя Белл назвала двух любимых российских фигуристок. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я очень люблю Алину Загитову, мы выступали вместе на шоу, и она очень милая. Я большая фанатка Елизаветы Туктамышевой, мы все друзья и отлично ладим, болтаем иногда», — поделилась фигуристка. Белл отметила, что со всеми россиянками, с кем она встречалась, было приятно соревноваться и общаться.

1 февраля американский фигурист Нэйтан Чен высказался о российских одиночницах Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Чен отметил, что все три девушки привнесли в фигурное катание очень много. «Я рад, что мне не нужно будет соревноваться с ними. Они делают потрясающие вещи, это просто здорово», — заявил Чен.

Белл — чемпионка мира-2019 в командных соревнованиях. Фигуристка вошла в состав сборной США на Олимпиаду-2022 в Пекине.

